الاحتلال يمدد اعتقال وتوقيف أسرى من يعبد

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال الفتى قاسم خالد أبو بكر (16 عاما) من بلدة يعبد جنوب غرب جنين للمرة الـ13 على التوالي.

وقالت والدة المعتقل أبو بكر، إن سلطات الاحتلال في محكمة سالم العسكرية مددت اعتقال نجلها قاسم حتى الثالث عشر من هذا الشهر.

وفي سياق متصل، مددت محكمة سالم اعتقال كل من مشير فارس، وساهر محمد، ومحمد جهاد أبو بكر، وحكمت على الفتى أحمد عبد الحكيم أبو بكر وكلهم من يعبد؛ بالسجن الفعلي لمدة أربعة أشهر ونصف، وغرامة مالية بقيمة 4000 شيقل بحجج أمنية واهية.

ومدد الاحتلال اعتقال محمد فتحي ميتاني، فيما أجلت النطق بالحكم عليه حتى تاريخ 10/4/2018 من بلدة يعبد.