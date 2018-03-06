الاحتلال يمنع الفتى الجنيدي من السفر

منعت السلطات الإسرائيلية الفتى فوزي الجنيدي الخميس الماضي من السفر خارج الضفة الغربية المحتلة.

واحتجزت سلطات الاحتلال الجنيدي، يوم الخميس الماضي على جسر الملك حسين نحو 8 ساعات، قبل أن تبلغه بمنعه من السفر.

وكان الفتى فوزي في طريقه برفقة والده إلى تركيا للعلاج، حيث يعاني من كسر في كتفه الأيمن، إثر تعرضه للضرب خلال اعتقاله.

ونال الطفل الجنيدي، شهرة عالمية، بعدما اعتقله الجيش الإسرائيلي في 7 ديسمبر / كانون الأول ٢٠١٧، في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، حيث كانت تدور مواجهات بين شبان وقوة عسكرية، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبلها بيوم، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث انتشرت صورة له وهو معصوب العينين، ويحيط به 23 جنديا إسرائيليا.

وأخلت السلطات الإسرائيلية سبيله في 28 من ذات الشهر، إثر دفع كفالة مالية.