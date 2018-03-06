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الاحتلال يعتقل الأسير المحرر إبراهيم الشلبي من جنين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:37 - 06 مارس 2018
معتقل معتقل
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أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى؛ أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت في ساعة مبكرة فجر اليوم الثلاثاء الأسير المحرر إبراهيم كامل عبد الفتاح الشلبي (41عاماً)، من بلدة السيلة الحارثية قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوة من جيش الاحتلال الصهيوني اقتحمت منزل الأسير الشلبي في بلدة السيلة الحارثية الساعة الثانية فجرا وقامت بتفتيش المنزل قبل أن يتم اعتقال إبراهيم الشلبي.

جدير بالذكر أن الأسير إبراهيم الشلبي ولد بتاريخ 06/12/1977م، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، سبق أن أمضى في سجون الاحتلال عدة سنوات خلال اعتقالات سابقة وهو من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين.

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