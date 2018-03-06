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بتكلفة 15 ألف شيكل

جمعية "الرياض" توزع 500 "سلة خضار" على 500 أسرة فقيرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:22 - 06 مارس 2018
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وزعت جمعية الرياض الخيرية للتنمية المجتمعية 500 "سلة خضار" على 500 أسرة فقيرة في مدينة غزة.

وقال رياض شاهين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن سلال الخضار وزّعت على الأسر الفقيرة في مدينة غزة وضواحيها. وأشار إلى أن تكلفة المشروع بلغت 15 ألف شيكل، وإنه جاء استمرار لدور جمعية الرياض في إعانة الأسر الفقيرة، في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به القطاع.

يذكر أن جمعية الرياض كانت قد بدأت الأسبوع الماضي "الدورة الثانية" من مشروع استصلاح زراعي في محافظة رفح جنوب القطاع، بقيمة 120 ألف دولار ويستهدف المشروع استصلاح 63 دونما زراعيا في محررات "عين جالوت" برفح، وتشمل جميع أنواع الخضروات.

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