إدارة معتقل "عتصيون" تُقدم للمعتقلين أطعمة منتهية الصلاحية

كشف نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء عن قيام إدارة معتقل "عتصيون" بتقديم أطعمة منتهية الصلاحية للمعتقلين المتواجدين فيه.

ونقلت محامية نادي الأسير جاكلين الفرارجة عن المعتقلين خلال زيارتها لهم مساء أمس، "أن إدارة المعتقل زودتهم بأطعمة منتهية الصلاحية وهي عبارة عن معلبات وقطع من الجبنة".

كما وأكدت المحامية أنها اطلعت على بعض المعلبات وكان تاريخ صلاحيتها هو 27/2/2018.

وأفاد المعتقل عيسى جبرين من بيت لحم أن غالبية المعتقلين تناولوا جزءاً منها قبل أن يكتشفوا ذلك بسبب جوعهم ونقص كميات الطعام، خاصة أن الطعام الذي كان متوفراً هو شرائح من الخبز الناشف، وعلبة لبنة صغيرة، لا تكفي لتناولها على ثلاث وجبات.

وأوضح المعتقلون أن هذه الأطعمة غالباً ما تكون خاصة بجنود جيش الاحتلال، إلا أنه وعلى ما يبدو أنهم بدلاً من أن يقوموا بإتلافها قدموها للمعتقلين.

وفي سياق متصل قال ثلاثة معتقلين أشقاء وهم صهيب وأنس وجبريل أبو ترك من محافظة الخليل: "إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزلهم ليلاً ، وفور فتح الأبواب الرئيسية قام الجنود بمطاردة شقيقتهم التي تواجدت في الطابق الثاني، الأمر الذي تسبب بسقوطها وإصابتها بكسر في ساقها اليمنى، كما وشرعوا بعمليات تخريب طالت أثاث المنزل وقاموا بتكسير زجاج النوافذ والبلاط.

يُشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني سيتقدمان بخطوات قانونية للمطالبة بإغلاق معتقلي "عتصيون" و"حوارة" اللذين يُعتبرا الأسوأ بين مراكز الاعتقال، حيث لا تتوفر فيهما أدنى شروط الحياة الآدمية.