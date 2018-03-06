الشعبية تطالب البنوك بوقف سياساتها بحق الموظفين

طالبت الجبهة الشعبية البنوك العاملة في غزة بوقف سياساتها المجحفة بحق الموظف الفلسطيني وعلى رأسها سياسة خصم الأقساط الشهرية بدون مراعاة تدني رواتب الموظفين بعد مجزرة تقليص الرواتب التي اتخذتها السلطة، وفي ظل عدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة.

واعتبرت الجبهة أن استمرار إدارات البنوك في الإجراءات الظالمة ضد الموظفين وضعتهم بين سندان الأوضاع المتفاقمة في القطاع ومطرقة إجراءات وسياسات البنوك الظالمة.

وأوضحت ان البنوك تحوّلت إلى شركات للربح والسمسرة على حساب قوت الموظف، فبدلاً من أن تساهم في التخفيف من معاناة الموظف عبر إقرار سياسة تنسجم مع مطالب شعبنا وتراعي حقوق الموظف وأوضاعه الصعبة تواصل سياساتها بحق الموظف، والتي تسببت في معاناة أكثر للموظف.

كما أكدت الجبهة على ضرورة تحمّل البنوك مسئولياتها الاجتماعية تجاه شعبنا من خلال قيامها بمشاريع خدماتية تنموية داخل القطاع، وهو ما ينص عليه القانون الفلسطيني من ضرورة اقتطاع نسبة من أرباحها وتوظيفها في خدمة وتنمية المجتمع.

وحملت الجبه، سلطة النقد المسئولية في استمرار معاناة الموظف الفلسطيني، بسبب عدم قيامها بواجباتها للتخفيف عن كاهل الموظف الفلسطيني، أو إعطاءها توجيهات ملزمة لإدارات البنوك بالتوقف عن إجراءاتها.