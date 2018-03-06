لصوص يستولون على خمسة ملايين دولار من طائرة ألمانية

تمكن لصوص من الاستيلاء، على خمسة ملايين دولار نقداً كانت في طريقها من البرازيل إلى سويسرا على متن طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية أثناء توقفها بمطار الشحن الكبير قرب ساو باولو (جنوب شرق)، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية الثلاثاء.

ولم تستغرق عملية السطو سوى بضع دقائق مساء الأحد ولم توقف السلطات أي مشتبه به حتى اليوم.

وقد دخل اللصوص مدرج الشحن بمطار فيراكوبوس في كامبيناس بسيارة بيك اب “الصقوا عليها ملصقات تحاكي شعار الشركة المكلفة أمن المهبط”، بحسب ما اوضحت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان.

وكانت الطائرة الالمانية وصلت من مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو الى فيراكوبوس، اكبر مطارات الشحن بالبرازيل، في طريقها الى وجهتها النهائية في سويسرا.

وبحسب صحيفة “فولها دي ساو باولو” فإن المال الذي سرق كان عهد به لشركة نقل الاموال برينكس.

واوضحت الصحيفة أن السرقة نفذها خمسة رجال دخلوا المهبط وهددوا عناصر الأمن قبل الاستيلاء على المال، وتم كل ذلك في نحو 6 دقائق.

وأوضح المطار في بيان أن أحدا لم يصب في العملية.

وشهدت عمليات السطو تصاعدا في البرازيل وهي تستهدف في معظم الحالات شاحنات ثقيلة خصوصا تلك التي تزود ريو دي جانييرو. (أ ف ب)