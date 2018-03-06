الزعنون: عباس سيعلن غداً خلال اجتماع التنفيذية عن موعد اجتماع "الوطني"

كشف سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن التحضيرات جارية لعقد دورة للمجلس الوطني في موعد لا يتجاوز تاريخ الخامس من شهر مايو/ أيار المقبل، في الوقت الذي أكد فيه أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، على وجود خمسة فصائل تدعم عقد المجلس بشكله الحالي، وسط تطلعات لموافقة حركتي حماس والجهاد على المشاركة في هذه الجلسة.

وأكد الزعنون الذي يقيم في العاصمة الأردنية عمان ويرأس لجنة الإعداد لعقد دورة «الوطني»، التي تضم قيادات بارزة بينها أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ان التحضيرات لعقد المجلس الوطني «جارية على قدم وساق».

وقال في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إنه يرجح عقده ضمن «دورة عادية بأعضائه الحاليين»، عقب عدم تجاوب حركتي حماس والجهاد الاسلامي حتى الآن مع الدعوة التي وجهت سابقا لاستيضاح مواقفهما تجاه المشاركة من عدمها في المجلس الوطني.

وأضاف انه سيدعو مجددا حركتي حماس والجهاد للمشاركة، بعد إعلان موعد انعقاد الجلسة بشكل رسمي. وقال رئيس المجلس الوطني إن اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر غداً الأربعاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، سيعلن عن موعد عقد جلسة المجلس الوطني. وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قد رفضتا المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وهاتان الحركتان لا تنضويان تحت لواء منظمة التحرير، وتطالبان بعقد دورة المجلس الوطني خارج الضفة الغربية، من أجل إتاحة المشاركة للقيادات التي تحول إسرائيل دون مشاركتها، على أن يسبق ذلك انتخاب مجلس وطني جديد، حتى لا يكون عقده بالأعضاء الحاليين فحسب، وأن يجري ذلك بالترافق مع «إصلاح منظمة التحرير» والاتفاق على برنامج سياسي جديد.

ومن المستعبد أن تتم هذه العملية قبل حلول موعد عقد الدورة المقبلة، التي أجلت قبل ذلك مرتين، ما يؤكد صعوبة مشاركة هاتين الحركتين، وهو ما سينجم عنه عدم تمثيلهما في اللجنة التنفيذية المقبلة.

وفي هذا السياق قال الزعنون إن من المقرر أن يتم الاتفاق على آلية اختيار أعضاء التنفيذية الجدد، من خلال بحث استكمال الأعضاء، او انتخاب لجنة تنفيذية جديدة خلال دورة المجلس الوطني المقبلة.

وتتجه الأنظار نحو انتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية، خاصة في ظل عقد جلسة مكتملة النصاب لأعضاء المجلس، يتم خلالها الدفع بوجوه جديدة لهذه اللجنة. وفي هذا السياق قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود اسماعيل، إن الأنظار تتجه لعقد الجلسة قبل شهر رمضان وعلى «أرض الوطن».

وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، عقدت عدة اجتماعات كان آخرها أول أمس لـ «وضع توصياتها المتعلقة بعقد المجلس الوطني»، لافتا إلى أنها سترفع هذه التوصيات للجنة التنفيذية في اجتماعها المقبل.

وأكد عضو تنفيذية المنظمة أن الحوار ما زال مستمرا مع كافة الفصائل للمشاركة، مشيرا إلى أن خمسة فصائل من منظمة التحرير متفقة على ضرورة انعقاد المجلس بشكله القائم.

وأعرب اسماعيل عن أمله في مشاركة حماس والجهاد الاسلامي في المجلس الوطني لـ «حمايتهما من التهديدات الإسرائيلية والأمريكية وكذلك لتكونا ضمن الشرعية بالانضمام لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا».وأكد أن المجلس الوطني المقبل» سيضع استراتيجية مواجهة جديدة تتوافق وظروف المرحلة الحالية في ظل الإرهاب الدولي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية على شعبنا وقضيتنا، إضافة لتجديد الشرعيات لمنظمة التحرير».