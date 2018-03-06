السيسي وابن سلمان يحضران عرضاً مسرحياً بدار الأوبرا في القاهرة

حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الاثنين، عرضاً مسرحياً مصرياً بعنوان "سلم نفسك" بدار الأوبرا في القاهرة.

ونقل التلفزيون المصري الحكومي لقطات لحضور السيسي وابن سلمان العرض المسرحي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية المصرية (أ ش أ) أن مسرحية "سلم نفسك"، التي يتابعها السيسي وابن سلمان، "تناقش قضايا مجتمعية مصرية بشكل فني ساخر، بمثابة ناقوس الخطر للتنبيه بأن تلك الآفات تغييرات لا تنتمي للهوية المصرية".

وحققت مسرحية "سلم نفسك" للمخرج المصري خالد جلال نجاحا كبيرا، وتجاوز عدد ليالي عرضها الـ115 ليلة، وحضرها العديد من المسؤولين والشخصيات العامة والمشاهير من نجوم الفن والإعلام والثقافة والسياسة بمصر، وفق المصدر ذاته.

وتشهد السعودية تغييرات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية متسارعة خلال الآونة الأخيرة، ضمن رؤية يقودها ويدفع بها ولي العهد محمد بن سلمان.

وشهدت مؤخرا تدشين حفلات غنائية وأول عرض "أوبرا" بالمملكة، وكذلك مهرجان لموسيقى الجاز، وترخيص دور للعرض السينمائي.

وتعد زيارة ابن سلمان، التي بدأها الأحد، الأولى لمصر وأول الزيارات الخارجية له منذ تنصيبه وليا للعهد في حزيران/ يونيو 2017، وتستغرق زيارته للقاهرة 3 أيام، وفق بيان للرئاسة المصرية.