الإحتلال الإسرائيلي يبث فيديو تسلل "منغستو" إلى غزة

نشرت القناة الثانية العبرية، الليلة، مقاطع فيديو من عملية تسلل الإسرائيلي "أبارا منغستو" إلى قطاع غزة في شهر أيلول من العام 2014.

وأظهرت المقاطع قيام "منغستو" بالاندفاع بسرعة نحو الحدود مع قطاع غزة حاملاً معه أغراضا داخل حقيبة وشوهد وهو يتسلق السياج الفاصل شمالي قطاع غزة قبل أن يختفي داخل القطاع.

وذكرت القناة أنه سيتم بث مقاطع كاملة من عملية التسلل بعد يومين.

وكان المتحدث باسم القسام أبو عبيدة ظهر قبل نحو عامين في تصريح صحفي وُضعت في خلفيته صورة لأربعة جنود إسرائيليين- أحدهم منغستو- مؤكدًا أن كتائب القسام لن تقدم معلوماتٍ حول هؤلاء الجنود الأربعة دون ثمن.