رسائل مسربة لـBBC: ضغط إماراتي على ترامب لإقالة تيلرسون

كشفت تسريبات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الاثنين، محاولات رجل أعمال أمريكي مقرب من الإمارات، الضغط على الرئيس دونالد ترامب لإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون.

جاء ذلك بحسب رسائل بريدية مُسَربة حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية، ذكرت أن هذا الضغط بسبب موقف تيلرسون غير الداعم لأبو ظبي في الأزمة الخليجية مع قطر.

وأفادت إحدى الرسائل البريدية بأن رجل الأعمال المقرب من الإمارات، إليوت برويدي، أحد أكبر ممولي ترامب اجتمع مع الأخير، في أكتوبر/ تشرين أول 2017، وحاول إقناعه بضرورة إقالة تيلرسون.

ووصف برويدي، في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، تيلرسون بلعبة "برج جيلو"، وبأنه شخصية "ضعيفة".

وفي تعليق منه على هذا الخبر، اتهم محامي برودي قطر باختراق الرسائل الإلكترونية لموكله، زاعما أن بعض محتويات الرسائل تم تغييرها، بحسب قوله، دون مزيد من التفاصيل.

واندلعت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/ حزيران الماضي؛ حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني".