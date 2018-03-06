الاحتلال يُجرف أراضٍ زراعية في الفارسية بالأغوار

دمّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، أراضٍ زراعية في منطقة الشك بالفارسية في الأغوار الشمالية، تعود للمواطن أحمد دراغمة.

وقال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في منطقة الاغوار عارف دراغمة لـ"وطن للأنباء"، ان قوات عسكريه كبيرة اقتحمت مناطق كثيره من الاغوار خاصه المالح والفارسية وسمرة، في ساعات الصباح الاولى، وسط اخطارات جديدة لإخلاء عائلات من ابزيق بغية نية الاحتلال التحضير لتدريبات عسكريه واسعه في المنطقة.

واشار الى ان اجواء رعب وخوف تسود المكان وعشرات مربي الثروة الحيوانية يخشون التوجه للمراعي بسبب تلك التدريبات.

واضاف دراغمة، ان الجرافات العسكرية منذ أمس وهي تقوم بشق طرق وعمل خنادق في مناطق عديده في المكان.

كما قامت جرافات الاحتلال بتدمر مقبرة الفارسية القديمة والتي كانت المدفن الوحيد للعشائر والقبائل قبل عشرات السنوات وخاصه عشيرة الصقور.