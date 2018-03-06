بنس: قرار نقل سفارتنا للقدس تم اتخاذه وفقاً للمصالح الأمريكية

أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الثلاثاء، أن الأمريكي دونالد ترامب أوفى بأكثر من نصف الوعود التي قطعها على نفسه، وأهمها نقل السفارة للقدس.

وقال بنس، في خطاب ألقاه المسؤول الأمريكي، أمام فعالية سنوية للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك): "سنفتح سفارتنا بالقدس، في شهر مايو/أيارا المقبل".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، أن "قرار ترامب في هذا الشأن، تم اتخاذه باسم المصالح الأمريكية، ومصالح السلام في ذات الوقت، فلقد فضلنا الحقائق على ما دونها، فالحقائق المصدر الرئيسي لتحقيق سلام".

وفي ملف الاتفاق النووي الإيراني، قال بنس، إن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع ست دول كبرى عام 2015 "إذا لم يتم إصلاحه خلال الأشهر المقبلة".

وأوضح بنس أن "الاستفزازات الخطيرة لن تتغاضى عنها أي من أمريكا وإسرائيل وحلفائهما.. سنحارب الموقف العدواني لإيران في المناطق الأخرى"، مستطرداً: "ولن نسمح بتحول هزيمة داعش إلى نصر لإيران".

وأبرمت إيران ومجموعة "5+1" (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا)، صيف 2015، الاتفاق النووي الذي يلزمها بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، وذلك بعد نحو عامين من التفاوض.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، هدّد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي "في حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه"، متوعداً بفرض "عقوبات قاسية" على إيران.