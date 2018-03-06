7 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة "صوت الاسرى"، أن سبعة أسرى من الضفة والقدس المحتلتين يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد، وهم:

من القدس المحتلة/ الأسير منير فريد منير الرجبي (47 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

من مدينة بيت لحم/ الأسير عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن مقداد المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير علي محمد حماد هليل (32 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عزيز علي جبر ديرية (24 عامًا) المحكوم بالسجن 18 مؤبدًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى خمسة أعوام في السجون.

والأسير حاتم زكريا محمود الأعرج (32 عامًا) المحكوم بالسجن 39 عامًا ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة الخليل الأسير داوود عبد المعطي حسن هرماس (33 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير وليد محمد محمود عجولي (26 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى خمسة أعوام في السجون.