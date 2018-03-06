وسط مواجهات غاضبة ..اعتقالات بالضفة تطال عدداً من المواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من نابلس على الاقل وشاب من مخيم بلاطة وسط مواجهات شهدتها المدينة في اعقاب اقتحام عدد كبير من الاليات الاحتلال عدة احياء في المدينة.

وافاد شهود عيان ان قوة للاحتلال اقتحمت شارع مؤتة وسط اطلاق قنابل الصوت وداهمت منزل يهود لعائلة العاصي، بحجة البحث عن عبد الكريم عاصي المتهم بتنفيذ عملية طعن مستوطن قبل الشهر قرب مستوطنة "ارئيل".

وداهمت دوريات الاحتلال محيط مخيم العين وشارع السكة على مداخل مدينة نابلس الغربية حيث اندلعت مواجهات عنيفة وتم اعتقال أمير وعامر السركجي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب أحمد الجمل من مخيم بلاطة على حاجز حوارة جنوب نابلس الليلة الفائتة.

وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال محمد الخطيب من بيت احمد وعاهد الخطيب والشيخ محمد عبيات .

واعتقلت قوات الإحتلال الفتاة فاطمة فادي جرار (20 عاما) عقب مداهمة منزل ذويها في مدينة جنين والعبث في محتوياته.