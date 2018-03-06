الطقس: انخفاض الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الثلاثاء، مغبراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتوقعت الدائرة أن يكون الجو غدا الاربعاء، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو حارا وجافا ومغبرا احيانا، ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-12درجة مئوية، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.