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أسعار العملات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:10 - 06 مارس 2018
عملات - شيكل - رواتب عملات - شيكل - رواتب
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جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي :3.45 شيقل
الدينار الاردني :4.87 شيقل
اليورو الاوروبي :4.25 شيقل
الجنيه المصري :0.19 شيقل

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