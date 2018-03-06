أضرار صلصة الطماطم المعلبة

تعتبر صلصلة الطماطم المحفوظة من أكثر المعلبات استخداماً في المنازل نظراً لسهولة و سرعة استخدامها.

و تستخدم الصلصة في العديد من الأكلات و تفضلها ربات المنازل نظراً لأنها تضيف مذاق جيد للطعام و لأنها أيضاً سهلة الاستخدام و توفر الوقت.

ولكن و بالرغم من ذلك فإن الاستخدام المفرط لصلصة الطماطم المحفوظة قد يسبب خطورة على الصحة نظراً للتحذيرات العديدة من استعمال الأغذية المحفوظة و كثرة الدعوات لتناول الطعام الطازج الطبيعي.

و من أهم الأسباب التي تدعو إلى تجنب صلصة الطماطم المحفوظة أن الغلاف المبطن للعلب التي توضع بها الصلصة تكون مصنوعة عادة من المعدن أو العلب الورقية المبطنة برقائق معدنية تكون مغطاة بمادة خطيرة على الصحة تعرف باسم بيسفينول – أ و هي عبارة عن أستروجين صناعي و الذي يتسبب في مشاكل صحية عديدة إذ أنه قد يؤدي للإصابة باضطرابات في الجهاز التناسلي، سرطان الثدي، أو سرطان البروستاتا، بالإضافة إلى الإصابة بإختلال في وظائف القلب، مرض السكري ، أو السمنة.

وتعرف مادة بيسفينول – أ بأنها مادة سامة منذ سنوات طويلة. و بالرغم من ذلك بدأ استخدامها في الصناعات الغذائية منذ عام 1950، بينما تم اكتشف أضرارها على الجسم في عام 1993.و كانت الحكومة الأمريكية قد حددت الكمية الآمنة من هذه المادة و هي 50 ميكروجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم. لذا وجب الانتباه بأن تناولك وجبتين من الطعام المحفوظ بهذه المادة يؤدي لتجاوز الكمية المتاحة لك.

ولا تعتبر مادة البيسفيينول- أ هي المادة الوحيدة التي تحتويها المعلبات عند حفظها و تعليبها، و لكنها تحتوي على ما يزيد عن ألف مادة كيميائية ضمن مكونات الأطعمة المعلبة و التي تدخل الجسم دون أن نعلم.

وقد أشارت دراسة أجراها أحد أشهر العلماء الأميركيين إلى أن استخدام صلصة الطماطم المحفوظة قد تسبب الإصابة بأمراض السرطان على المدى الطويل و بشكل خاص سرطان الثدي.

كما أن هناك خطر آخر قد يسببه الإفراط بتناول صلصة الطماطم المعلبة هو أن المنتجات المعلبة من صلصة الطماطم تحتوي على نسبة كبيرة من الملح مما قد يؤدي لظهور بعض الأمراض منها ارتفاع ضغط الدم و أمراض القلب. و لتقليل هذه الآثار الضارة للملح يمكنك تقليل نسبة الملح التي يتم إضافتها أثناء الطهي نظراً لاحتواء الصلصة على نسبة كبيرة منه.