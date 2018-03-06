تراكم الكولسترول على جدران الشرايين علامة خطر على انسدادها وحدوث جلطة أو أزمة قلبية، لذلك يوصي الأطباء بتغيير النظام الغذائي، وتناول أدوية مع ممارسة النشاط البدني باستمرار لخفض مستوى الكولسترول الزائد.

لكن وفقاً لدراسة جديدة أجريت على كبار السن هناك إيجابية وحيدة لزيادة الكولسترول عند التقدم في العمر: أنه مؤشر على صحة وظائف الدماغ وقلة مخاطر الإصابة بالخرف!

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة نيويورك تبين أن ارتفاع الكولسترول لدى الفئة العمرية من 75 إلى 84 سنة مقارنة بمستواه في منتصف العمر مؤشر خطر على القدرات المعرفية، بينما يعتبر ارتفاعه لدى الفئة العمرية الأكبر من 85 إلى 94 سنة مؤشراً إيجابياً على قلة احتمالات الإصابة بالخرف وسلامة وظائف الدماغ!

ويقوم الكولسترول بوظائف عديدة في الجسم، مثل إنتاج الهرمونات، ومشتقات من فيتامين “د”، إلى جانب بناء الخلايا الجديدة.

وكانت دراسات سابقة قد اعتبرت ارتفاع الكولسترول خطراً على كبار السن، لكن لم تقم هذه الدراسات بفحص أشخاص أكبر من 75 سنة. وتدعو نتائج الدراسة الجديدة إلى إعادة النظر في التقسيم العمري لفئة كبار السن مع زيادة عدد من يتجاوزون الـ 80.