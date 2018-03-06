3 مزايا تصل لـ "واتس آب" على أندرويد قريبا

كشف موقع WABetaInfo المتخصص في رصد تحديثات واتس آب، عن أن تطبيق الدردشة المملوك لـ"فيس بوك" أضاف خيارًا جديدًا يعطى المستخدمين القدرة على حذف الرسائل المرسلة في غضون 4096 ثانية، أى ما يعادل 68 دقيقة و16 ثانية، إلا أن هذه الميزة، متاحة فقط لمستخدمي هواتف أندرويد، ولم تصل إلى مستخدمي أجهزة أبل حتى الآن.

ووفقًا لموقع Gadgetsnow الهندي، هذا يعنى أن مستخدمي "واتس آب"، الذى كان لديهم فقط 7 دقائق لاستعادة الرسائل وحذفها بعد إرسالها أصبح لديهم الآن 68 دقيقة، وستظهر الميزة الجديدة بالإصدار التجريبي للتطبيق، الذى يحمل الرقم 2.18.69، كما تم رصدها بالإصدار الذى يحمل الرقم 2.18.71.

وعلاوة على ذلك، سيحصل مستخدمو أندرويد على ميزة تسجيل الرسائل الصوتية دون الحاجة إلى الضغط مطولاً على زر التسجيل، من خلال ظهور قفل يمكنهم من استكمال التسجيل دون إزعاج. ويدعى التقرير أن مستخدمي الإصدار التالي من واتس آب قد يحصلون على خيار سماع تسجيلاتهم قبل إرسالها.