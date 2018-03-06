بالقراءه الأولى.. الكنيست تصادق على استقطاع رواتب الأسرى

صادق الكنيست "الاسرائيلي" بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قرار تقدم به عضو الكنيست "العيزر شطرين"، ورئيس جهاز الشاباك الاسبق "افي ديختر" لاستقطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من اموال العائدات التي تجبيها "اسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية.

و صوت لصالح القرار 52 عضواً، فيما عارضه 10 أعضاء.

ومن المقرر أن يتم تحويله إلى لجنة "الخارجية والأمن" في وقت لاحق.

وينص اقتراح القانون على تقليص العائدات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وذلك بذريعة أن السلطة تدعم "الإرهاب".

وينص الاقتراح على أن تخصم وزارة المالية الاسرائيلية المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى والتي تقدر 1.2 مليار شيكل سنويا.