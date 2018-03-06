نتنياهو: ترامب لم يعرض علي "صفقة القرن" وبعد 60 يوماً سيقرر بشأن ايران

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو بعد انتهاء لقاءه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب الاثنين بأن الجزء الأكبر من اللقاء تمحور حول الملف الايراني، بينما تمحور الجزء الآخر من اللقاء حول الوضع في سوريا والجنود الاسرى لدى حماس، وحول الجاسوس اليهودي "جونثان بولار".

واضاف نتنياهو قائلا: "بما يتعلق بإيران فبعد 60 يوما سيتخذ الرئيس ترامب قراراً بشأن ايران، فهو اهتم كثيرا بتوصياتي".

و تابع قائلاً له: "اما ان يتم تعديل الاتفاق النووي مع ايران كلياً او ترك الامر كلياً".

ورفض نتنياهو الاجابة على سؤال حول ما اذا كان ترامب عرض عليه مسودة خطة التسوية مع الفلسطينيين " صفقة القرن " أو جدول زمني للخطة، حيث رد نتنياهو قائلا: "لا استطيع الاجابة عن ذلك فالفلسطينيون يحاولون الهروب من المفاوضات، فهم لا يركضون لطاولة المفاوضات".