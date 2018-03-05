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تعيين فايز أبو عيطة وكيلاً لوزارة الإعلام

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:59 - 05 مارس 2018
ابو عيطة ابو عيطة
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أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الإثنين، قرارا بتعيين فايز أبو عيطة وكيلا لوزارة الإعلام.

ويأتي تعيين أبو عيطة بهذا المنصب خلفا للوكيل السابق محمود خليفة الذي أصبح سفيرا لدولة فلسطين في بولندا

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