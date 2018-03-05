ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

عباس يقرر تمديد عمل فيق النتشة رئيساً لمكافحة الفساد

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:48 - 05 مارس 2018
النتشة النتشة
مشاركة

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الإثنين، قرارا بتمديد عمل رفيق النتشة رئيسا لهيئة مكافحة الفساد لمدة عام.

متعلقات