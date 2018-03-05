عباس يقرر تمديد عمل فيق النتشة رئيساً لمكافحة الفساد

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الإثنين، قرارا بتمديد عمل رفيق النتشة رئيسا لهيئة مكافحة الفساد لمدة عام.
صحيفة: الحكومة تبحث إدارة الشرطة والدفاع المدني بغزة وعودة موظفيها السابقين
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