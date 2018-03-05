مستوطنون يعتدون على أطفال جنوب الخليل

اعتدى مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم الاثنين، على ثلاثة أطفال، بينما حاول أحد هؤلاء المستوطنين دهس طفلة جنوب الخليل.

وقال راتب الجبور منسق اللجان الشعبية والوطنية في جنوب الخليل، إن مستوطنين من مستوطنة "متسبي يائير" اعتدوا بالضرب على ثلاثة أطفال من عائلة أبو قبيطة، خلال عبورهم الحاجز العسكري الإسرائيلي في طريقهم إلى منازلهم، أمام مرأى من جنود الاحتلال، فيما حاول مستوطن دهس الطفلة جيهان إبراهيم أبو قبيطة (11 عاما) بسيارته، قبل ان تتمكن من الهرب منه.

وقال الجبور، يضطر أفراد هذه العائلة لعبور الحاجز العسكري الإسرائيلي للوصول إلى منازلهم، ويقوم نشطاء سلام أجانب بتأمين دخولهم وخروجهم بشكل يومي لحمايتهم من اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحقهم.