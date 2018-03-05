ترامب: قد أحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال لقاءه برئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بأنه يدرس التوجه لـ "اسرائيل" في مايو لافتتاح السفارة الامريكية في القدس.

واضاف ترامب قائلا: "إن لم تعد القيادة الفلسطينية لطاولة المفاوضات فلن يكون هناك سلام".

و أكد ترامب أن العلاقات اليوم بين واشنطن و"تل أبيب" أفضل من أي وقت مضى.

اما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فقال: "إن رؤساء امريكا السابقين قالوا بانهم سينقلون السفارة الامريكية للقدس، ولم يفعلوا، وانت فعلت والشعب الاسرائيلي سيذكر هذا القرار التاريخي للابد فهو قرار بالغ الاهمية مثل وعد بلفور"، حسب وصفه.