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ترامب: قد أحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:50 - 05 مارس 2018
ترامب ونتنياه ترامب ونتنياه
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال لقاءه برئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بأنه يدرس التوجه لـ "اسرائيل" في مايو لافتتاح السفارة الامريكية في القدس.

واضاف ترامب قائلا: "إن لم تعد القيادة الفلسطينية لطاولة المفاوضات فلن يكون هناك سلام".

و أكد ترامب أن العلاقات اليوم بين واشنطن و"تل أبيب" أفضل من أي وقت مضى.

اما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فقال: "إن رؤساء امريكا السابقين قالوا بانهم سينقلون السفارة  الامريكية للقدس، ولم يفعلوا، وانت فعلت والشعب الاسرائيلي سيذكر هذا القرار التاريخي للابد فهو قرار بالغ الاهمية مثل وعد بلفور"، حسب وصفه.

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