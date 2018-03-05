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الكنيست تصادق على قانون خنق عمال الضفة الغربية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:43 - 05 مارس 2018
الكنيست الاسرائيلي الكنيست الاسرائيلي
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صادق الكنيست "الاسرائيلي" مساء اليوم الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قرار تقدم به وزير الامن الداخلي جلعاد اردان وبموجبه سيتم اغلاق محال ومصانع "اسرائيلية" لمدة ثلاثين يوماً لمن يتم ضبطه بتشغيل عمال فلسطينيين من سكان الضفة لا يمتلكون تصاريح للعمل داخل "اسرائيل".

و وفقاً لموقع مفزاك العبري، فسيتم فرض غرامات ومصادرة سيارات أجرة "اسرائيلية" تقل عمال فلسطينيين ليس بحوزتهم تصاريح قانونية للعمل داخل "اسرائيل".

 كما أن سائقي الاجرة ان سيطلبون من العمال الفلسطينيين ابراز تصاريح العمل قبل صعودهم للسيارة.

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