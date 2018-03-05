هنية: غزة على فوهة بركان يمكن أن ينفجر بسبب الظروف التي تعيشها

أكد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن قطاع غزة على فوهة بركان ومن الممكن أن ينفجر في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

جاءت تصريحات هنية في أعقاب اجتماع عقده في غزة مع فصائل العمل الوطني و شخصيات فلسطينية اليوم الاثنين،حيث أطلعهم على نتائج زيارة وفد الحركة الأخيرة الى جمهورية مصر العربية.

و أضاف قائلاً: "نمر بمرحلة حساسة، و هناك توجه مصري لمعالجات أزمات غزة سواء معبر رفح أبو البضائع والمشاريع التنموية".

و تابع يقول: "ووجدنا من مصر ووزير المخابرات أن هناك إدراك حقيقي لخطورة الأوضاع الانسانية بغزة".

و أوضح أن اللقاءات مع الفصائل لقاءات طبيعية وتندرج في سياق سياسة حماس لتعزيز التعاون والتشاور مع الفصائل؛ خاصة وأننا نمر بمرحلة دقيقة وحساسة وأنها جاءت بعد زيارة مع مصر.

و في سياق آخر، قال هنية: "إننا كفلسطينيين رفضنا المطلق لصفقة القرن، وشعبنا لن يسمح بتمريريها معتمدا على العمق العربي والاسلامي واستمعنا من مصر كلام مهم في هذا الاتجاه".

و جدد هنية تأكيد حركته على أن المصالحة هي خيار استراتيجي، و أن الملف يحتاج لقوة دفع إضافية، داعياً رام الله لقرار أكثر جرأة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.