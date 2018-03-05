بيرسترويكا بن سلمان الخارجية تبدأ من مصر- د.ناصر اليافاوي

منذ أن قام محمد بن سلمان بانقلابه الناعم علي مجريات السياسة والحياة في السعودية ، أدركنا أن رياح عاصفة تنظر المنطقة السعودية والمنطقة العربية ، ويحلو لنا ان نشبه ما حدث بالتحول الذي قام به الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف في مطلع التسعينات من القرن الماضي الذي عرف اصطلاحا ب (بيرسترويكا) وتعني اعادة البناء والعصرنه والانفتاح والديموقراطية ، والتغير في السياسة الداخلية والخارجية

وهذا ما نشهده الآن مع تماهي تلك المصطلحات مع فلسفة ونهج بن سلمان التغييري ،ومن الملفت للنظر ان بيروسترويكا بن سلمان الخارجية بدأت علميا ، بزيارته لمصر كأول زيارته الخارجية وتكمن اهميتها كونها سابقة لزيارة للندن وواشنطن خلال مارس.

وبزيارة الاوبرا المصرية والكاتدرائية المسيحية القبطية أطلق بن سلمان صافرة انطلاقة بيروستروكيا السعودية، وانطلقت ساستها الخارجية بهدف جولاته التى تشمل بعدًا استراتيجيًا بسبب التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، وآخر اقتصادي في ظل الاستثمارات السعودية التى تستضيفها مصر حاليًا.

أهداف الزيارة: