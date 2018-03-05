سبب تدني قيمة الدولار الأمريكي أمام الشيقل "الإسرائيلي"

ذكر موقع غلوبس "الإسرائيلي" والمختص بالشؤون الاقتصادية بأن تدهور قيمة الدولار الأمريكي أمام الشيقل يرجع إلى الدعوة التي وجهها كل من بنك ميريل لينش وبنك مورجان ستانلي العالميين لعملائهم بشراء الشيقل "الإسرائيلي" معللين ذلك بقوة قيمة الشيقل "الإسرائيلي" أمام العملات الأخرى بالإضافة إلى توجه بنك "إسرائيل" المركزي نحو عدم التدخل لإيقاف تدهور الدولار، والحفاظ على التوازن المالي في السوق.

هذا ويعتبر بنكي ميريل لينش ومورجان ستانلي من أهم البنوك المصرفية العالمية، حيث وجهوا دعوتهم لعملائهم بشراء الشيقل بعيد لقاء جمع بين مسؤولين من البنكين مع ممثلين عن بنك اسرائيل يوم الجمعة الماضي في "اسرائيل".

وجدير بالذكر بأن بنك "اسرائيل" يتدخل دائما لمنع تدهور الدولار من خلال شراء المليارات من عملة الدولار ، حيث أنه قد اشترى في شهر يناير من العام الماضي 1.8 مليار دولار الأمر الذي رفع قيمة الدولار أنذاك من 3.40 إلى 3.50 شيقل ، كما ويرجع السبب الأساسي للتدخل "الإسرائيلي" للحفاظ على توازن قوة العملات في السوق إلى حماية التجار والشركات الإسرائيلية ومنع انهيارها ، حيث أن معظم الشركات والتجار الإسرائيليين يتعاملون في تجارتهم بعملة الدولار الأمريكية .