زامير: حماس تعلب لعبة خطيرة ووضع غزة لن يتحسن طالما جنودنا هناك

قال ما يسمى بــ "قائد المنطقة الجنوبية"، الجنرال ايال زامير خلال مؤتمر "سيدروت ": "إن حماس في قطاع غزة تقترب من ايران وحزب الله وهذه لعبة خطيرة".

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن زامير قوله: "إن التهديدات حول حدود اسرائيل لا زالت قائمة، لذلك علينا أن نكون دائما على أهبة الاستعداد لأي حرب، وان اندلعت فلعينا ان ننتصر فيها".

واضاف أن الجيش ملتزم بإعادة الجنود الأسرى لدى حماس.

و تابع يقول: " ليعلم سكان قطاع غزة بأن وضعهم مرتبط بحماس، فطالما استمرت العلاقات بين حماس وايران، فلن تحل قضية الاسرى الاسرائيليين في غزة، ولن يتحسن الوضع الاقتصادي في القطاع".

و زعم أن جيش الاحتلال في الاشهر الماضية أفشل عدة أنفاق، ومن بين تلك الأنفاق أنفاق داخل "اسرائيل"، ولا زال الجيش يواصل بناء الجدار الأرضي على امتداد حدود القطاع.

واضاف زامير زاعماً: " في العام الماضي 2014 أحبطنا ما يزيد عن 40 محاولة لتهريب مواد للمقاومة في غزة عبر معابر القطاع الحدودية",