لا أدوية منومة.. اللحاف الثقيل يتغلب على الأرق!

هل يمكن للحاف ثقيل أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من الأرق في التغلب على معاناتهم؟ هذا ما بينته نتائج دراسة أكدت أن هذه الطريقة فعالة للأطفال والكبار على حد سواء.

هناك الملايين من الناس الذين يعانون من الأرق، ولكن باستخدام لحاف ثقيل خاص يمكنهم من التخلص من هذه المعاناة، حيث يستخدم هذا اللحاف منذ عشرات السنين لمساعدة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في النمو، كما يستخدم لتهدئة الحيوانات.

وخلال السنوات الأخيرة، بدأت بضع شركات في إنتاج لحاف مماثل وقامت بطرحه في الأسواق. ويخلق هذا اللحاف لدى الناس شعورا نفسيا يحاكي النوم في حضن الأم، وقد أكدت نتائج الاختبارات السريرية بأنه يحسن بالفعل من نوعية النوم.

ونظرا لانتشار ظاهرة الأرق في معظم دول العالم، وما يسببه من معاناة لأصحابه، يبحث الناس عن أي طريقة لمعالجة هذه المشكلة، لذلك نرى كثيرا من الناس يلجأون إلى تناول أدوية منومة من أجل مكافحة الأرق، غير أن هذه الأدوية تسبب الإدمان.

وقد أثبت علماء من السويد عام 2015 أن اللحاف الثقيل الخاص يحسن نوعية النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق، فقد بينت نتائج الدراسة أن هذا اللحاف يخلق "تأثير الشرنقة" مما يخفض من مستوى القلق الفيزيولوجي لدى الناس، ويساعدهم على النوم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغط الناتج عن هذا اللحاف يخفض مستوى هرمون (الكورتيزول)، ويرفع مؤشر هرموني (السيروتونين) و(ميلوتونين) في الدماغ، وهما هرمونان يعملان على خفض معدل نبضات القلب وضغط الدم.