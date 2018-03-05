آيزنكوت: تقليص الميزانية سينال من جاهزية الجيش في ظل التهديدات

حذر كل من وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الجنرال غادي آيزنكوت، اليوم الاثنين، من نية وزارة المالية تقليص ميزانية وزارة الجيش في إطار قانون ميزانية عام 2019.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن ليبرمان طالب خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية أمس بإعادة ميزانية ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون شيكل تم تقليصها.

من جهته، قال آيزنكوت إن "التقليص سينال من جاهزية الجيش"، مشيرًا إلى أن "هنالك تهديدات أخرى سوى الإيرانية والفلسطينية التي تتعرض لها إسرائيل، وقادرة على زعزعة الاستقرار في المنطقة"، على حد قوله.

ولفتت الصحيفة إلى أن مكتب ليبرمان رفض التعقيب على هذا النبأ.