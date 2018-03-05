الاحتلال والمستوطنون ينصبون 4 "كرفانات" جديدة على جبل شرق الخليل

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، اليوم الاثنين، 4 كرفانات جديدة في منطقة البويرة، القريبة من ما تسمى مستوطنة "خارصينا" المقامة على اراضي وممتلكات المواطنين شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر إعلامية، أن 4 ناقلات تابعة لجيش الاحتلال والمستوطنين قاموا بإدخال غرف جاهزة "كرفانات" الى منطقة البويرة "ثغرة العبد"، ونصبوها على قمة جبل في المنطقة وهي تشرف على احياء متعددة من الخليل، وحسب اهالي المنطقة تصل مساحة الارض التي يسعى الاحتلال والمستوطنين للاستيلاء عليها بهدف اقامة بؤرة استيطانية جديدة ونصبت فيها "الكرفانات" 70 دونما تقريبا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم منطقة "ثغرة العبد" برفقة مستوطنين، مصطحبين معهم جرافة، وخرائط، وتعود ملكيته لعدة عائلات من الخليل، عرف منها: جويحان، وعيده، وأبو الحلاوة.

وذكر أهالي المنطقة، أن المستوطنين قلعوا قبل عدة أيام أشتال زيتون زرعها مواطنون من عائلة عيده في أراضيهم في المنطقة المذكورة.

على صعيد آخر، شرعت قوات الاحتلال اليوم بتركيب بوابة حديدية قرب البرج العسكري المقام على مفرق قرية خرسا ببلدة دورا جنوب الخليل.