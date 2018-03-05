الأوقاف تنهي استئجار حافلات نقل حجاج فلسطين

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء من استئجار حافلات نقل حجاج فلسطين المحافظات الشمالية لموسم 1439ه/2018م.

وقال ادعيس في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين، إن الوزارة انتهت من تنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع العطاءات الخاصة بفريضة الحج لهذا الموسم، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة وحرصها على توفير الخدمات المريحة للحجاج على كافة الصعد خاصة في موضوعي خدمات السكن والنقل، التي راعت الوزارة من خلالها الابقاء على مستوى متميز ومتقدم في هذه الخدمات.

وأضاف أن اللجنة يترأسها وكيل الوزارة، وتشمل عضوية عدد من الوزارات ضمت ممثلين عن وزارة النقل والمواصلات، ووزارة المالية / اللوازم العامة، وديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة إلى الوكيل المساعد للحج والعمرة، ومدير عام الشؤون المالية ولجنة فنية من الوزارة.

بدوره، قال الوكيل المساعد للحج والعمرة حسام أبو الرب إن لجنة استئجار الحافلات استأجرت حافلات موديلات 2010 فما فوق، وبعضها موديل 2015 و2017، وقد راعت أن تكون الحافلات بمستويات متقدمة خاصة أن سفر الحجاج سيكون هذا العام في ذروة فصل الصيف مع بداية شهر آب، وهذا يستدعي توفير حافلات لها قدرة على تحمل السفر لمسافات وساعات طويلة في أجواء صحراوية.

وأكد أبو الرب أن الوزارة وبتوجيهات الوزير مصممة على الرقي في كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين وعلى رأسها فريضة الحج، وبخصوص المحافظات الجنوبية ونقل الحجاج.

وأوضح أن نقل حجاج قطاع غزة وكما جرى في الأعوام الماضية سيتم من خلال نقلهم عبر الخطوط الجوية الفلسطينية التي بدورها توفر طائرات بالخصوص تقلهم في العادة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وفي العودة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة إلى مطار القاهرة ومنها إلى معبر رفح، وسيتم الاعلان عن كافة الترتيبات بالخصوص في حينه.