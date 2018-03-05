كيف تجد ممتلكاتك المفقودة بسهولة؟

كان جوش ليبينر يلعب مع ابنته إيما، البالغة من العمر 6 سنوات، لعبت الغميضة"HIDE AND SEEK"، قبل أن تختفي عن أنظاره لعدة دقائق، الأمر الذي وضعه وزوجته في حالة من الذعر والهستيريا.

في تلك اللحظة، راودت ليبينر فكرة تقنية جديدة لمعرفة مكان أي شيء فقدته أو تخاف من فقدانه.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الأب أسس شركة ""بينغ جي بي إس"، لبيع وتسويق هذا المنتوج الجديد.

وتقوم فكرة المنتوج على ملصق يتم لصقه على ظهر أي شيء تخاف من فقدانه، سواء كنت في رحلة ما أو في نزهة مع أصدقائك أو في أي موقف كائنا ما كان.

ويتوفر ذلك الملصق على تقنية تسمح لهاتفك بالاتصال معه بشكل أوتوماتيكي بغية تحديد مكانه.

ويكفي أن تدخل لتطبيق "بينغ جي بي إس" وتحديد المنتج الذي ألصقت عليه ذلك الملصق، ليحدد لك مكانه، في نفس اللحظة.

وقال موقع الشركة إن المنتج متوفر بالأسواق بـ99 دولار، مشيرا إلى أنه حقق أرباحا فاقت مليون دولار خلال 60 يوما فقط.