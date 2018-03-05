ضبط شاحنة محملة بنفايات إسرائيلية في سلفيت

ضبطت سلطة جودة البيئة وجهاز الضابطة الجمركية شاحنة محملة بنفايات إسرائيلية، كانت في الطريق الرئيسي ما بين بلدتي حارس وكفل حارس شمال سلفيت.

وأوضحت "جودة البيئة" في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنه تم التحرز على النفايات، والشاحنة، واستجواب السائق، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك بالتعاون مع مديرتي الاقتصاد الوطني والصحة في المحافظة.

وأكدت أن "عملية التهريب تعد مخالفة صريحة لنص المادة 23 من القانون رقم 7 لعام 1999 بشأن البيئة، والتي تنص على حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة أو المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ووفقا للشروط المحددة من قبل سلطة جودة البيئة بما يكفل حماية البيئة."

وأهابت بالمواطنين وأصحاب المنشآت الصناعية بالعمل على عدم القاء النفايات بكافة أنواعها بشكل عشوائي، وعدم التعامل في نقل النفايات الخطرة والتبليغ عنها، وعن عمليات تهريب النفايات الإسرائيلية الى أراضينا، من خلال التواصل مع طواقمها العاملة في محافظات الوطن، أو بالاتصال على الرقم المجاني لجهاز الضابطة الجمركية 132، من خلال الهاتف الأرضي، أو عبر الهواتف المحمولة.

وحسب البيان، فقد شهدت محافظات سلفيت، وطولكرم، وقلقيلية، والخليل، ونابلس، في الآونة الأخيرة عددا من عمليات التهريب للنفايات الإسرائيلية في محاولة لدفنها في أراضي الدولة، حيث تعمل الجهات المختصة على ملاحقة مهربي النفايات وفقا لما يمنحه القانون من حق، في وضع حد لعمليات تهريب النفايات الإسرائيلية.