بدء استقبال طلبات التقدم لامتحان "الإنجاز" للأسرى

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بدء استقبال طلبات التقدم لامتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للأسرى للعام 2018، وذلك للفرع الأدبي؛ اعتباراً من اليوم وحتى موعد أقصاه يوم الخميس تاريخ 29-3-2018.

وأوضحت الوزارة والهيئة، في بيان مشترك، أن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، قد وقعا على تجديد الاتفاقية المشتركة بينهما، بما يمكن الأسرى من التقدم لامتحان "الإنجار" للعام 2018، وذلك ضمن إجراءات ومعايير تم الاتفاق عليها.

وأضافتا أنه ولغايات تسهيل ذلك، تم تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والهيئة، للإشراف على الامتحان في كافة مراحله، رغم العوائق والصعوبات التي يضعها الاحتلال لحرمان أبناء شعبنا من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتهم الأسرى، وخاصة السعي لمصادرة حقهم بالتعليم.

وأوضحت التربية والهيئة في بيانهما، أن تقديم الطلبات يتم في مديريات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كل حسب منطقته، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة وهي: ورقة من الصليب الأحمر بتاريخ حديث للعام 2018، وشهادة آخر صف أنهاه الأسير مصدقة حسب الأصول، وشهادة ميلاد أصلية أو مصدقة للأسير.

وأشارتا إلى أن الحالات التي يُسمح لها بالتقدم للامتحان هي على النحو الآتي:

أولا: كل أسير أنهى الصف الرابع الأساسي بنجاح، وعمره 20 عاماً فأكثر، وأتم خمس سنوات متواصلة فأكثر في السجن قبل تاريخ 1/7/2018، على أن يكون حكمه مؤبد، أو 25 عاماً فأكثر.

ثانيا: كل أسير أنهى الصف الخامس بنجاح، وعمره 20 عاماً فأكثر، وأتم خمس سنوات متواصلة فأكثر قبل تاريخ 1/7/2018، على أن يكون الحكم 20 عاماً فأكثر.

ثالثا: كل أسير أنهى الصف السادس أو السابع أو الثامن بنجاح، وعمره 20 عاماً فأكثر، وأتم ثلاث سنوات متواصلة في الأسر أو أربع سنوات متقطعة فأكثر قبل تاريخ 1/7/2018.

رابعا: كل أسير أنهى الصف التاسع أو العاشر بنجاح، وعمره 19 عاماً حتى تاريخ 1/7/2018، وأتم عاماً كاملاً متواصلاً أو أكثر في الأسر حتى تاريخه.

خامسا: كل أسير أنهى الصف 11 بنجاح عام 2017 أو قبل ذلك، أو اعتقل وهو على مقاعد الدراسة من الصف الثاني عشر، بغض النظر عن العمر وفترة الاعتقال.

سادسا: كل أسير تقدم في الأعوام السابقة لامتحان "الإنجاز" أو ما يعادلها، بغض النظر عن العمر أو فترة الاعتقال.

وأشار البيان إلى أن كل أسير كان قد تقدم بطلب لتقديم الامتحان وأفرج عنه قبل تاريخ 1/7/2018، لا يمنح شهادة الثانوية العامة "الإنجاز".