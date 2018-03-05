المالية: إعفاء شركات الحج والعمرة من ضريبتي المُضافة والدخل لعام 2017

قررت وزارة المالية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة, إعفاء شركات الحج والعمرة من ضريبتي القيمة المضافة والدخل عن السنة الضريبية 2017, بنسب مختلفة تتناسب مع عدد الحجاج المسجلين لدى كل شركة.

وبين رئيس مجلس الإيرادات الوكيل المساعد للوزارة عوني الباشا أن هذا القرار جاء للتخفيف عن أصحاب شركات الحج والعمرة, بسبب الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع, لاسيما مع اشتداد الحصار الإسرائيلي, بالإضافة إلى توقف رحلات العمرة خلال العام الماضي 2017, ما كبّد الشركات خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.

وأوضح الباشا أن الشركات التي سجلت لديها أقل من 25 حاجا في عام 2017, ستحصل على إعفاء ضريبي كامل عن ضريبة القيمة المضافة, بينما سيتم إعفاء الشركات التي لديها أكثر من 25 وأقل من 50 حاجاً بنسبة 70%, مشيرا إلى أن الشركات التي سجل فيها أكثر من 50 حاجا سيتم تخفيض الضريبة إلى 50%.

من جانبه أكد مدير عام ضريبة الدخل أحمد الشنطي أنه سيتم إعفاء ضريبي كامل لضريبة الدخل على الشركات التي سجل فيها أقل من 50 حاجا, بينما سيتم تخفيض ما نسبته 20% على الشركات التي سجل فيها أكثر من 50 حاجا.