ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر
الاتصالات

نقل الأسرى في "ريمون" إلى قسم"5"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:59 - 05 مارس 2018
معتقل معتقل
مشاركة

اقتحمت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قسم "4" في سجن "ريمون"، ونقلت الأسرى إلى قسم "5"؛ بحجة إجراء عمليات تفتيش.

وتتعمد قوات الاحتلال اقتحام غرف الأسرى بشكل استفزازي ومهين، بهدف التنغيص عليهم.

متعلقات