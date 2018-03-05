نقل الأسرى في "ريمون" إلى قسم"5"

اقتحمت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قسم "4" في سجن "ريمون"، ونقلت الأسرى إلى قسم "5"؛ بحجة إجراء عمليات تفتيش.
وتتعمد قوات الاحتلال اقتحام غرف الأسرى بشكل استفزازي ومهين، بهدف التنغيص عليهم.
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