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مطالبة بالإفراج عن الأسير الشوبكي مع اقتراب دخوله عامه الـ12

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:54 - 05 مارس 2018
فؤاد الشوبكي فؤاد الشوبكي
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طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بالإفراج عن الأسير اللواء فؤاد الشوبكي (77 عاما)، وذلك مع اقتراب دخوله عامه الـ12 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قراقع، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن شيخ الأسرى الشوبكي، المحكوم بالسجن لمدة 20 عاما، يعاني منذ تاريخ اعتقاله في 14/3/2006 من عدة أمراض، وقد تنقل بين عدة سجون، كالنقب وعسقلان والرملة وعوفر، وبئر السبع.

وكانت المحكمة العسكرية في سجن عوفر، قررت في شهر سبتمبر عام 2015، تخفيض 3 سنوات من حكم الأسير الشوبكي لتصبح 17 عاما، بعد تقديم أكثر من طلب استئناف، نتيجة لظروفه الصحية الصعبة.

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