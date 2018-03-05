"إذاعة القدس" تدخل الفرحة مجدداً على عائلة فقيرة ببناء منزل جديد لهم

"أوصيك يا ولدي أن تكون مُعيناً للفقراء، وتعمل خيراً كما ساعدونا هذه الأيام في بناء منزلنا لنعيش بكرامة كغيرنا".. بهدة الكلمات فاجأت أم محمود ابنها محمد (15 عاماً) معبرةً عن فرحتها أثناء تسجيل طاقم برنامج أهل الخير التابع لـ"إذاعة القدس"، لحلقة تسليمهم بيتهم الجديد بعد عناء الإيجار لسنوات طويلة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

برنامج "أهل الخير" الذي يُذاع عبر "إذاعة القدس" ويقدمه المذيع عماد نور أدخل الفرحة مجدداً على عائلة فقيرة صبرت لسنوات ليكون لهم "أهل الخير" معيناً بعد أن ساهمت الإذاعة ببناء منزل متكامل من أربعة غرف بمساعدة أهل الخير.

أسرة "أبو محمود" من العائلات الفقيرة التي لم تجد أمامها معيلاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث أن أبو محمد لا يمتلك سوى "عربة كارو" يعمل عليها منذ سنوات عدة لا تذر عليه إلا القليل من الأموال وخاصة أنه يعيل 9 أفراد ولديه زوجته المريضة أم محمود وتحتاج إلى الدواء.

"لم تسعفهم الكلمات من فرحتهم بعد إتمام بناء البيت، حيث لم يحلموا ببنائه في يوم من الأيام بهذه الطريقة وهذا الجمال، ولم يستطيعوا إلا أن يقدموا الشكر والثناء والامتنان لأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة وطاقم برنامج أهل الخير الذى يُذاع عبر "إذاعة القدس" الذين وقفوا معهم ببناء البيت وأبعدوا عنهم شبح الإيجار الذى عانوا منه طويلاً.