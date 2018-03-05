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إدارة السجون تنقل الأسرى في "ريمون" إلى قسم"5"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:11 - 05 مارس 2018
إدارة السجون تنقل الأسرى في "ريمون" إلى قسم"5" إدارة السجون تنقل الأسرى في "ريمون" إلى قسم"5"
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اقتحمت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قسم "4" في سجن "ريمون"، ونقلت الأسرى إلى قسم "5"؛ بحجة إجراء عمليات تفتيش.

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