الذكور أكثر من الإناث في إحصائية مواليد شهر فبراير في قطاع غزة

شهد قطاع غزة، خلال شهر فبراير / شباط الماضي 3651 مولوداً جديداً، بالمقابل سجلت مكاتب الأحوال المدنية 302حالة تبليغ عن وفاة خلال الشهر ذاته في محافظات قطاع غزة.

هذا وأظهرت الإحصائية أن 51% من مواليد فبراير ذكور، بواقع 1861مولود ذكر، مقابل 49% إناث بواقع 1790 مولود أُنثى.

وأشارت الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة إلى أنَّ مكاتبها سجلت خلال فبراير الماضي 1323 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبي داخلية خانيونس 718مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 654مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 513 مواليد جُدد، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 443 مولوداً جديداً.

إلى ذلك، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 302 حالة وفاة خلال فبراير الماضي.

وأظهرت الإحصائية أن 55.60% من وفيات فبراير ذكور، بواقع 168 حالة وفاة، مقابل 44.40% إناث بواقع 134حالة وفاة.

ووفقاً لتقرير الأحوال المدنية وصل مكاتب الداخلية بمحافظة غزة خلال شهر فبراير 117 تبليغ عن حالات وفاة؛ في حين سجلت الأحوال المدنية في محافظة خانيونس69 إشعار تبليغ عن وفاة.

بدورها سجَّلت مكاتب الأحوال المدنية بالمحافظة الوسطى 36 تبليغ عن وفيات؛ فيما وصلت مكاتب الداخلية في محافظة الشمال 56 تبليغ وفيات، في حين سجلت الأحوال المدنية في محافظة رفح 24 حالة وفاة.