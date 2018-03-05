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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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وسط توتر شديد

القدس: حفريات استيطانية أسفل منازل المواطنين في سلوان

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:37 - 05 مارس 2018
القدس المحتلة القدس المحتلة
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شهدت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، الليلة الماضية، توترا شديدا بعد اعتراض المواطنين على حفريات متواصلة للمستوطنين أسفل منازلهم في المنطقة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن المستوطنين استدعوا قوات الاحتلال للتصدي للسكان المُعترضين، وسط مشادات حادّة هدّدت خلاله تلك القوات المواطنين بالاعتقال، والملاحقات.

ولفت المركز، أن السكان إلى حفريات متواصلة أسفل منازلهم في حي وادي حلوة، تتقاسمه جمعيات استيطانية وسلطات الاحتلال الرسمية لتفريغ الأتربة أسفل مساكن المواطنين لشق أنفاق متعددة باتجاه جدار المسجد الأقصى الجنوبي، ومنطقة البراق، وقد تسببت هذه الحفريات سابقا بانهيارات أرضية، وتشققات، وتصدعات في منازل المواطنين.

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