نتنياهو اجتمع مع كوشنير وغرينبلات قبل لقائه ترامب

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، مع جاريد كوشنير كبير المستشارين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات في واشنطن.

ووفق موقع المستوطنين7 العبري، فقد بحث الثلاثة قضايا المنطقة وخطة الرئيس الأمريكي ترامب للتسوية بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيلتقي اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيبحث معه الاتفاق النووي الإيراني وضرورة تعديله أو إلغائه.

وحسب القناة العبرية السابعة، سيدعو ترامب للمشاركة في مراسم افتتاح السفارة الأميركية في القدس والاحتفال بـ "عيد استقلال إسرائيل الـ 70".

وأشارت إلى أن الجانب الأميركي سيركز على اتفاق السلام الذي يسعى ترامب لتعزيزه بين الإسرائيليين والفلسطينيين.