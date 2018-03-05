حملة اعتقالات ودهم في مدن الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين عُرف منهم، موسى ربحي الحروب والمنشد أحمد المصري، بعد مداهمة منزليهما فجر اليوم، في دورا جنوب الخليل .

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد وائل زكارنة وسامح علاء زكارنة من بلدة قباطية جنوب جنين،فيما اعتقلت كل من ناصر حلاوة وأدهم خشانة من مدينة نابلس .

وفي رام الله اعتقل جيش الاحتلال نضال ثلجي الريماوي من بيت ريما غرب رام الله، والشاب موسى محمد أبو مفرح من بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية ان مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة خلال حملات الاعتقال.