أسعار صرف العملات اليوم الاثنين

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، على النحو التالي/
- الدولار الأمريكي مقابل:3.44 شيقل
- اليورو الأوروبي مقابل:4.23 شيقل
- الدينار الأردني مقابل:4.86 شيقل
- الجنيه المصري مقابل:0.199 شيقل
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