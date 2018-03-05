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أسعار صرف العملات اليوم الاثنين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:52 - 05 مارس 2018
عملات عملات
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جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، على النحو التالي/

  • الدولار الأمريكي مقابل:3.44 شيقل
  • اليورو الأوروبي مقابل:4.23 شيقل
  • الدينار الأردني مقابل:4.86 شيقل
  • الجنيه المصري مقابل:0.199 شيقل

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