أجواء صافية وارتفاع في درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، مغبراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما يوم الأربعاء يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس حارا وجافا ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.