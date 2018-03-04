تحذير من خطر لعبة "سلايم" على صحة الأطفال

حذر مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي المهندس رضا سلمان، من لعبة السلايم اللزجة وخصوصاً التي يعدها الأهل والأطفال في المنازل، لكونها تحتوي على مواد كيميائية ومحاليل سامة، لتأثيرها السلبي على الصحة العامة، وسلامة الأطفال.

وأفاد سلمان، أن لعبة "السلايم اللزجة" تنقسم إلى 3 أنواع، الأولى غير خطرة كونها مكونة من مواد طبيعية، فيما يعتبر خطر الثانية منخفضاً لاحتوائها على الصمغ وبودرة الأطفال والماء، بينما يعتبر النوع الثالث شديد الخطورة لاحتوائه على مواد كيمائية مضرة مثل البوراكس والبوريك ومساحيق الغسيل والصمغ والماء والمواد الملونة.

معايير ومواصفات

وأكد سلمان، أن "لعب الأطفال الموجودة في السوق المحلي تتوافق مع المعايير والمواصفات الإماراتية، التي بدورها تتطابق مع العالمية، وبذلك ليس لها تأثير على سلامة مستخدميها"، لافتاً إلى أن "الدولة حريصة على استيراد المواد والألعاب السليمة التي ليس لها تأثير على الصحة".

مواد سامة

وذكر أن لعبة السلايم المصنعة في المنازل تحتوي على حمض البوريك، الذي يعتبر ساماً في التركيزات العالية، مشيراً إلى أن خطورته تكمن في إمكانية ابتلاع الأطفال لهذه المادة، وامتصاص المادة من خلال الجلد، أثناء لعب الأطفال.

ماهية اللعبة

وأفاد أن "اللعبة أو العجينة السحرية، هي في الحقيقة عبارة عن لعبة مطاطية، أو بمعنى أصح نوع من العجين، اطلق عليها مسمى "العجينة السحرية"، لمرونتها أو سهولة تشكيلها من قبل الأطفال، حيث يجد الطفل متعة كبيرة في التحكم بها بحسب الشكل الذي يرغب به".